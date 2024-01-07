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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها |شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة. 

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وأطلت نانسي عجرم، مرتديه فستان طويل وشفاف باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نانسي عجرم 

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