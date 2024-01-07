إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت هبة مجدي، مرتدية فستانا طويلا وأنيق باللون الأسود، ونسقت معه كارديجان ملون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هبة مجدي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هبة مجدي