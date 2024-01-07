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رئيس التحرير
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برلمان

الأقباط والمسلمون نسيج واحد.. النائب مجاهد نصار يزور مطرانية شبرا الخيمة في عيد الميلاد

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار يزور مطرانية شبرا الخيمة

زار   النائب   مجاهد   نصار  ، عضو  لجنة  الصناعة  بمجلس النواب ،  ووفد من مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، نيابة عن الدكتورة سحر المغربي ، اليوم  ، الأحد ،  مطرانية   شبرا  الخيمة   ، لتقديم   التهنئة  بعيد الميلاد المجيد   لنيافة   الأنبا مرقس ، مطران   إيبارشية  شبرا الخيمة   و  الأخوة  الأقباط .

جاءت   زيارة   النائب  مجاهد نصار ، مع فريق مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتقديم التهنئة لنيافة  الأنبا مرقس والأخوة الأقباط ؛   معرباً  عن سعادته الكبيرة  بلقاء  مطران شبرا الخيمة  ،  مؤكداً حرصه  دائماً  على  مشاركة  الأخوة  الأقباط الأعياد   تجسيداً   لروح   المحبة  والتآلف  بين  جموع  المصريين .

النائب مجاهد نصار

وأشار النائب  مجاهد  نصار إلى أن شعب  مصر  نسيج   واحد  لا يتجزأ  ؛   وأن  الأخوة  الأقباط شركاء  في  الوطن  لدفع  عجلة الإنتاج  والتنمية   بما  يحقق لمصر  الرخاء  والاستقرار   والخير  في  ظل  القيادة  الحكيمة  الرشيدة  للرئيس  عبد الفتاح  السيسي  رئيس الجمهورية . 

من جانبه  ،  رحب   نيافة  الأنبا مرقس ،  بزيارة  النائب  مجاهد  نصار و وفد مؤسسة مجاهد نصار  ، مقدماً  لهم  الشكر  على حرصهم  على  المشاركة   في الاحتفال بعيد  الميلاد  المجيد  والذي  يدل  على  عمق   الأخوة  الصادقة  والمحبة  التي  تجمع  أبناء   الشعب  المصري   كافة .

وفي سياق متصل ، قام وفد مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بتهنئة نيافة الأنبا مرقس وتقديم باقة من الورود نيابة عن الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة ،كما قاموا بتوزيع الهدايا المقدمة من مؤسسة مجاهد نصار للأخوة الأقباط لمشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد . 

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