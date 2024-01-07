الأقباط والمسلمون نسيج واحد.. النائب مجاهد نصار يزور مطرانية شبرا الخيمة في عيد الميلاد

زار النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، ووفد من مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، نيابة عن الدكتورة سحر المغربي ، اليوم ، الأحد ، مطرانية شبرا الخيمة ، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا مرقس ، مطران إيبارشية شبرا الخيمة و الأخوة الأقباط .

جاءت زيارة النائب مجاهد نصار ، مع فريق مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس والأخوة الأقباط ؛ معرباً عن سعادته الكبيرة بلقاء مطران شبرا الخيمة ، مؤكداً حرصه دائماً على مشاركة الأخوة الأقباط الأعياد تجسيداً لروح المحبة والتآلف بين جموع المصريين .

النائب مجاهد نصار

وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن شعب مصر نسيج واحد لا يتجزأ ؛ وأن الأخوة الأقباط شركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يحقق لمصر الرخاء والاستقرار والخير في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

من جانبه ، رحب نيافة الأنبا مرقس ، بزيارة النائب مجاهد نصار و وفد مؤسسة مجاهد نصار ، مقدماً لهم الشكر على حرصهم على المشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي يدل على عمق الأخوة الصادقة والمحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري كافة .

وفي سياق متصل ، قام وفد مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بتهنئة نيافة الأنبا مرقس وتقديم باقة من الورود نيابة عن الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي للمؤسسة ،كما قاموا بتوزيع الهدايا المقدمة من مؤسسة مجاهد نصار للأخوة الأقباط لمشاركتهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد .