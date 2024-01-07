توقيع بروتوكول تعاون بين اتحادات الميني فوتبول في مصر وتونس وليبيا

وقع أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول على بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للميني فوتبول ، والاتحاد العام الليبي للميني فوتبول برئاسة مفتاح اعنيبة والاتحاد التونسي للميني فوتبول برئاسة محمد بن عبد الله.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد العربي للميني فوتبول لتوقيع بروتوكولات تعاون بين الاتحادات العربية للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي.

و نص البروتوكول على التعاون المشترك بين الاتحادات الثلاث ، على مستوي تبادل الخبرات والمعسكرات ، وعلى مستوى الأندية والمنتخبات.

كما تم الاتفاق أيضا على تبادل الزيارات وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والمراقبين والإداريين تحت رعاية الإتحاد العربي وتسخير كل إمكانيات الاتحادات لخدمة الشباب العربي.

و أقيم حفل التوقيع على هامش حضور نهائيات بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول بمدينة زليتن بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام الليبي للمينى فوتبول وليد المهدي الإمام ، صبري إحميد ، محمد سعد امبية ، بشير أبو بكر دبش ، عمر فوزي زعبوب ، عبد العالي صالح عبد العالي.

من جانبه توجه مفتاح اعنيبة رئيس الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول ، و محمد بن عبد الله بخالص الشكر لأحمد سمير سليمان رئيس الإتحادين المصري و العربي للميني فوتبول علي مبادرته ، التي تهدف لخدمة شبابنا العربي عامة والتي أعلن انها ستتوسع في قادم الأيام لتشمل جميع الاتحادات العربية.