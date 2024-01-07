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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

كفر الشيخ .. قيادات حزبية تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد |صور

قيادات حزبية بكفر
قيادات حزبية بكفر الشيخ تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

استقبلت كنائس محافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، عدداً كبيراً من القيادات الحزبية والسياسية والتنفيذية؛ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وسط حالة من البهجة والفرحة والسعادة.

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زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء مريم بحي سخا بمدينة كفرالشيخ؛ لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وفد أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ 

ضم الوفد  كلاً من الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، والدكتور معتصم دراز، أمين الشباب، والمقدس هانى داود، عضو هيئة المكتب، والدكتور محمد غازي، أمين مساعد العمل الجماهيري، والدكتور مهندس أحمد بدر الدين، أمين التنظيم ببندر كفرالشيخ ، وفيصل إدريس أمين العمل الجماهيري بمركز كفر الشيخ.

وفد أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ 

وفي أجواء من البهجة والسعادة والتسامح، قدم الوفد التهنئة لنيافة القمص تيموثاوس يني راعي العذراء مريم الأثرية بسخا، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وقاموا بتوزيع بعض الهدايا والشيكولاتة والحلوى علي الأطفال والحضور ليعكس ذلك صورة عظيمة تحمل أسمي معاني التلاحم والتكاتف والروح الطيبة بين أبناء الوطن الواحد، داعين الله أن يعيد هذا المناسبات السعيدة و الأعياد علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير وأن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

النائب علي أبو أحمد أمين حزب الشعب الجمهوري بكفر الشيخ 

وشاركت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة كفر الشيخ الإخوة الأقباط باحتفالاتهم وذلك بزيارة عدد من الكنائس بمحافظة كفر الشيخ، بحضور النائب علي أبو أحمد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والأمين العام المساعد للحزب.

النائبة هدى الطنباري
وفد الشعب الجمهوري بكفر الشيخ 

وتزامناً مع احتفالات الإخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، قام وفد حزب حُماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ بقيادة محمد فتحى نجم، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الحزب بكفر الشيخ، بتقديم التهانى للإخوة الأقباط بكنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ، وذلك نيابة عن محمد الأجرود، أمين عام الحزب بالمحافظة.

وفد حماة الوطن بكفر الشيخ 

ضم الوفد كلاً من الدكتور إبراهيم خفاجى، والمهندس أحمد عبد الحليم، وأحمد جاويش، والدكتورة ياسمين مصطفى وإنجى زكى ومحمد الإسكندراني، وهشام الريس وأميرة عصام، والدكتورة إيمان الشيتاني، لطفى الحبشىي، وعصام شريف.

كما زار وفد من أمانة حزب العدل بمحافظة كفر الشيخ برئاسة رجاء راغب، أمين عام الحزب بالمحافظة، اليوم، كنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ؛ لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد للإخوة الأقباط.

وفد حزب العدل بكفر الشيخ 


ضم الوفد قيادات الحزب بالمحافظة، وهم عبد الفتاح عقبة، ورانيا القويضي، أمين التضامن والأسرة، وخلال هلال، أمين العمال، وأحمد الفقي، أمين التخطيط والتنظيم، ورشا عوض، أمين اللجنة الاقتصادية.

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