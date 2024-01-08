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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالحجاب..اول صور من زفاف ابنة الاعلامى محمد الليثى

صدى البلد

احتفل الإعلامي محمد الليثي بعقد قران ابنته مريم على مصطفى تهامى بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الأول.

 

وظهرت ابنه الاعلامى محمد الليثى ، بفستان زفاف محتشم ولم تتخلى عن حجابها وهو ما جعل إطلالتها بسيطة ومميزة واتسم ستايل الفستان بالمنفوش الواسع، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكياج الهادىء..

وعقد القران الداعية مصطفى حسنى وبحضور نجوم الرياضة في مقدمتهم طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة السابق وخالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلي وأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق وضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق وعلاء ميهوب مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر.

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اتحاد المصري لكرة القدم الاعلامى محمد الليثى الاتحاد المصري لكرة القدم الداعية مصطفى حسني النادي الأهلي

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