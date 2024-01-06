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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللازانيا في البيت. 

المكونات:
- 4 كوب دقيق  
- 4 بيضة 
ـ  كوب ماء 
ـ رشة ملح 
مكونات الحشو:
- لحمة مفرومة   
ـ بصل مفروم  
ـ جزر مبشور 
ـ قرفة ناعمة  
ـ زنجبيل بودرة  
ـ عصير طماطم   
ـ زيت 
ـ بشاميل  
ـ جبنة رومى مبشورة  
ـ جبنة موتزاريلا مبشورة  
ـ ملح  
ـ فلفل أسود 
طريقة التحضير:
ـ اخلطى مقادير العجينة واتركيها دقائق لترتاح وافرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق
ـ قطعى العجينة على شكل مستطيلات واسلقيها فى ماء مغلي وضيفي عليها ملح وزيت لمدة 3 دقائق، انتبهي حتى لا تلزق الشرائح، وبعدين حطيها ماء مثلج ورصيها بين أكياس بلاستيك عشان متلزقش في بعضها.

طريقة عمل الحشو: 
ـ شوحى البصل المفروم والجرز المبشور فى الزيت على النار.
ـ ضيفى اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة وقلبى.
ـ ضيفى عصير الطماطم وسيبي الخليط لحد ما يتسبك.
ـ حطى جزء من خليط اللحمة المفرومة فى قاع البايركس وبعدين رصى شرائح اللازانيا. وخليط اللحمة المفرومة والبشاميل والجبنة الرومى والموتزاريلا المبشورة.
ـ كررى الخطوات وبعدين حطي البايركس فى الفرن لحد ما يستوي وبالهنا والشفا.

اللازانيا الإيطالية جبنة موتزاريلا شرائح اللازانيا طريقة عمل اللازانيا طريقة عمل الحشو

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