مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللازانيا في البيت.
المكونات:
- 4 كوب دقيق
- 4 بيضة
ـ كوب ماء
ـ رشة ملح
مكونات الحشو:
- لحمة مفرومة
ـ بصل مفروم
ـ جزر مبشور
ـ قرفة ناعمة
ـ زنجبيل بودرة
ـ عصير طماطم
ـ زيت
ـ بشاميل
ـ جبنة رومى مبشورة
ـ جبنة موتزاريلا مبشورة
ـ ملح
ـ فلفل أسود
طريقة التحضير:
ـ اخلطى مقادير العجينة واتركيها دقائق لترتاح وافرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق
ـ قطعى العجينة على شكل مستطيلات واسلقيها فى ماء مغلي وضيفي عليها ملح وزيت لمدة 3 دقائق، انتبهي حتى لا تلزق الشرائح، وبعدين حطيها ماء مثلج ورصيها بين أكياس بلاستيك عشان متلزقش في بعضها.
طريقة عمل الحشو:
ـ شوحى البصل المفروم والجرز المبشور فى الزيت على النار.
ـ ضيفى اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة وقلبى.
ـ ضيفى عصير الطماطم وسيبي الخليط لحد ما يتسبك.
ـ حطى جزء من خليط اللحمة المفرومة فى قاع البايركس وبعدين رصى شرائح اللازانيا. وخليط اللحمة المفرومة والبشاميل والجبنة الرومى والموتزاريلا المبشورة.
ـ كررى الخطوات وبعدين حطي البايركس فى الفرن لحد ما يستوي وبالهنا والشفا.