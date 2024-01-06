مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللازانيا في البيت.

المكونات:

- 4 كوب دقيق

- 4 بيضة

ـ كوب ماء

ـ رشة ملح

مكونات الحشو:

- لحمة مفرومة

ـ بصل مفروم

ـ جزر مبشور

ـ قرفة ناعمة

ـ زنجبيل بودرة

ـ عصير طماطم

ـ زيت

ـ بشاميل

ـ جبنة رومى مبشورة

ـ جبنة موتزاريلا مبشورة

ـ ملح

ـ فلفل أسود

طريقة التحضير:

ـ اخلطى مقادير العجينة واتركيها دقائق لترتاح وافرديها بالنشابة ورشيها بالدقيق

ـ قطعى العجينة على شكل مستطيلات واسلقيها فى ماء مغلي وضيفي عليها ملح وزيت لمدة 3 دقائق، انتبهي حتى لا تلزق الشرائح، وبعدين حطيها ماء مثلج ورصيها بين أكياس بلاستيك عشان متلزقش في بعضها.

طريقة عمل الحشو:

ـ شوحى البصل المفروم والجرز المبشور فى الزيت على النار.

ـ ضيفى اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة وقلبى.

ـ ضيفى عصير الطماطم وسيبي الخليط لحد ما يتسبك.

ـ حطى جزء من خليط اللحمة المفرومة فى قاع البايركس وبعدين رصى شرائح اللازانيا. وخليط اللحمة المفرومة والبشاميل والجبنة الرومى والموتزاريلا المبشورة.

ـ كررى الخطوات وبعدين حطي البايركس فى الفرن لحد ما يستوي وبالهنا والشفا.