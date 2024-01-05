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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

سارة سلامة وشقيقتها
سارة سلامة وشقيقتها

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها رفقة شقيقتها.

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة جريئة مرتدية ملابس سوداء .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالاتها، حيث دائما ما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

 

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما يكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع ألوانا هادئة للشفاه تكشف عن جمالها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها. 

صورة الفنانة سارة سلامة…

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IMG_4811
الفنانة سارة سلامة صور الفنانة سارة سلامة ملابس جريئة

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