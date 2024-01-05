شبه بعض.. 10 صور لشقيقة سارة سلامة تثير الجدل

تصدرت منى سلامة شقيقة الفنانة سارة سلامة تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها على السوشيال نيديا رفقة شقيقتها.

ونشرت سارة سلامة فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها منى وهو ما أبرز ملامحها الجميلة والتشابه بينهم.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال شقيقة سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

إليكم مجموعة من صور شقيقة سارة سلامة…

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