صلاح عبد المعطي: جرائم الاحتلال تزداد يوميا.. ولابد من إدخال المساعدات

قال الدكتور صلاح عبد المعطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين إن كل يوم تزداد مجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها إعلان الأمم المتحدة قطاع غزة منطقة مجاعة.

إدخال المساعدات وفقا للالتزامات

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن إعلان الأمم المتحدة يفرض أن تتدخل الأمم المتحدة ودول العالم لإدخال المساعدات وفقا للالتزامات والقانون الدولي، وحتى لو وصل الأمر إلى القوى الجبرية.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمانع ذلك ويمنع حتى إدخال المساعدات من طرف وكالات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي حظرت دولة الاحتلال عملها، كما تحظى عمل العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى في إطار حرمانها من التصاريح وإدخال المساعدات.

الأراضي الفلسطينية المحتلة

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو الضغط على واقع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجعل مناطق قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة، وهذا ما فعلته على امتداد 23 شهرا.