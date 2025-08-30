قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
اللجنة العربية-الإسلامية تعرب عن أسفها لرفض تأشيرات وفد فلسطين وتدعو واشنطن لاحترام التزاماتها الدولية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن
مصر قوية.. أحمد موسى: 44 دولة تشارك في مناورات النجم الساطع
صدمة حمراء .. وليد الكرتي يفتتح التسجيل لبيراميدز في مرمى الأهلي
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدمة حمراء .. وليد الكرتي يفتتح التسجيل لبيراميدز في مرمى الأهلي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح وليد الكرتي في تسجيل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكرتي الهدف في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيارميدز مبكرا في اللقاء.

تشكيل الفريقين

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:

أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم:

احمد عاطف قطة - فيستون ماييلي

تشكيل الأهلي

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

‏‎اللقاء هو التاسع عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم «الأسيوطي»، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015. 

كانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، وأحرز هدف الأهلي أحمد رضا. 

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا. 

وأكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.


 

وليد الكرتي بيراميدز النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
حقيقة وفاة دونالد ترامب
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
ليلي أحمد زاهر
