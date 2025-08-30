قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة السادات بالمنوفية

افتتاح مشروعات تعليمية وصحية
افتتاح مشروعات تعليمية وصحية
مروة فاضل

بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه تم افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية

 افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والصحية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات،  عدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة مدينة السادات، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

افتتاح مبنى القاعات الدراسية

واستهل وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية الجولة بافتتاح مبنى القاعات الدراسية، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 8800 متر مربع، ويتكون من مبنيين (المبنى "أ" مخصص للجامعة الحكومية، والمبنى "ب" مخصص للجامعة الأهلية)، وبهما 8 مدرجات بسعة إجمالية تتجاوز 2800 طالبًا، و18 قاعة تدريس بطاقة استيعابية 510 طالب، و4 معامل للاختبارات الإلكترونية بسعة 816 جهازًا، وقاعتا سيمينار بطاقة استيعابية 25 طالبًا لكل قاعة، بالإضافة إلى 4 مدرجات بسعة 350 طالبًا لكل مدرج.

بتكلفة 230 مليون جنيه

وافتتح محافظ المنوفية والوزير مبنى كلية الطب البشري، الذي يقام على مساحة إجمالية 7400 متر مربع، بتكلفة 230 مليون جنيه، ويضم معامل مركزية وقاعات تدريس حديثة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، و41 مكتبًا إداريًا، و10 معامل، و6 قاعات دراسية، ومكتبة علمية، وغرفة اطلاع إلكتروني للطلاب بها 10 أجهزة حاسب آلي مزودة بالإنترنت.

و افتتح المحافظ والوزير مبنى كلية التمريض، الذي يُقام على مساحة إجمالية 8640 متر مربع، ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي ودور أول علوي ، وكذا مبنى كلية العلوم الذي يُقام على مساحة إجمالية 200 متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه.

وافتتح محافظ المنوفية والوزير أعمال الموقع العام لمقر الجامعة الجديد، حيث تم تنسيق الموقع العام للجامعة الأهلية والموقع العام لمقر الجامعة الجديد وكلية الطب البيطري، وكلية الطب البشري، وكلية الحقوق، وكلية التجارة، وكلية التربية، وتشمل أعمال التنسيق إنشاء محطات كهرباء وأعمال الشبكات والطرق والصرف الصحي، وخزانات المياه.

افتتاح مركز تعلم اللغات الأجنبية

وتم افتتاح مركز تعلم اللغات الأجنبية التابع لمركز التدويل والمشاركة العالمية، والمُجهز وفقًا لمعايير الاعتماد الدولية المعتمدة من هيئة أمديست مصر وصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، ويُعد المعمل خطوة محورية في مسيرة تدويل الجامعة، حيث سيتم التعاون مع جهات دولية متخصصة لتدريس وإجراء اختبارات معتمدة في عدة لغات تشمل: (الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، اليابانية، الروسية، السواحيلية).

مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

وافتتح المحافظ والوزير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، المجهز بعدد من القاعات الدراسية وقاعة اجتماعات وأجهزة الحاسب الآلي ومكاتب إدارية، ويتم تقديم خدمات متنوعة للطلاب ذوي الإعاقة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وتفقد الوزير عددًا من الكليات التي أوشكت على الانتهاء لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية بها، حيث تم تفقد كلية الصيدلة وكلية التجارة وكلية التربية، بالإضافة إلى مسجد الجامعة الذي يُقام على مساحة 300 متر مربع.

مستشفى جراحات اليوم الواحد

وتضمنت الجولة على زيارة مستشفى جراحات اليوم الواحد الجامعي بالمنطقة 11، والذي يُقام على مساحة إجمالية 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 60 سريرًا، منها 12 للعناية المركزة (كبار وأطفال) بالإضافة إلى مركز للأشعة ومعامل تحاليل متخصصة وعيادات خارجية تضم 19 تخصصًا طبيًا وغرف عمليات وملحقاتها، وكذلك يضم غرف عمليات متكاملة ومعامل تخصصية، ويُعد هذا المستشفى خطوة مهمة لتقديم خدمات طبية عاجلة وفعالة.

وتفقد الوزير مركز التطوير المهني بجامعة مدينة السادات، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا"، والتي تم تنفيذها بالجامعة.

المنوفية مدينة السادات مشروعات تعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات

ما الفرق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات.. الإفتاء توضح

السرد القرآني

القرآن في قلوبهم.. الأزهر يحتفي بحفظة كتاب الله في يوم السرد القرآني

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة.. شيخ الأزهر يجيب

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد