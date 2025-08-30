أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

تصدر خبر وفاة دونالد ترامب الترند خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة مرض دونالد ترامب

والاخبار المتداولة عن وفاة دونالد ترامب مجرد شائعات لم يؤكدها البيت الأبيض أو أى مصادر رسمية أمريكية.

وكشف البيت الأبيض أن الكدمات الطفيفة على يد دونالد ترامب بسبب تهيج الأنسجة الناعمة في اليد بسبب كثرة استخدام الأسبرين الذي تناوله الرئيس الأمريكي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى كثرة المصافحة حيث تسببت في زيادة قابلية الإصابة بالكدمات.

سبب شائعة وفاة دونالد ترامب



وكان سبب تداول خبر وفاة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هو معاناته من كدمات واضحة في اليد وتورم في الساقين كما أنه اختفى عن بعض الفعاليات الأمريكية الأخيرة .

سبق وأن كشف البيت الأبيض معاناة دونالد ترامب من مرض القصور الوريدي المزمن مما تسبب في تورم قدميه بشكل ملحوظ وخرجت شائعات إصابته بمرض خطير والمعاناة من السرطان .

أضرار الأسبرين

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أهم أضرار الأسبرين كلمة السر في شائعة وفاة دونالد ترامب رئيس امريكا.





حرقة المعدة أو اضطراب المعدة



التركيب الكيميائي للأسبرين حامضي وهذا يفسر جزئيًا سبب انزعاج المعدة بعد الأسبرين أو تسببه في حرقة المعدة.

سبب آخر هو أن الأسبرين يعيق إنزيمًا (بروتينًا) يُسمى سيكلوأكسجيناز ويؤدي هذا إلى انخفاض مستويات البروستاجلاندين، وهي مواد كيميائية في الجسم تُعزز الالتهاب أما في المعدة، فتحمي أنواع معينة من البروستاجلاندين بطانة المعدة ويعني انخفاض البروستاجلاندين أن بطانة المعدة قد تكون أكثر عرضة للتهيج .

قرحة المعدة

كما هو الحال مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى ، قد يُسبب الأسبرين قرحة في المعدة أو نزيفًا ومع مرور الوقت، قد يُضعف انخفاض مستويات البروستاجلاندين بطانة المعدة وإذا تكوّنت قرحة، فمن المرجح أن تنزف أثناء تناول الأسبرين.

كدمات غير عادية أو نزيف

يمنع الأسبرين التصاق الصفائح الدموية ببعضها، مما يقلل من احتمالية تكوّن الجلطات كما أن ترقق الدم قد يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ولكن هناك جانب سلبي: ارتفاع خطر الإصابة بمشاكل النزيف خاصة بين من هم أكبر من ستين سنة أو مرضى السكري والضغط.

تذكّر: إذا كنت تخطط لإجراء عملية جراحية، فقد تحتاج إلى التوقف عن تناول الأسبرين قبل الجراحة لتقليل خطر حدوث مضاعفات النزيف.

تلف الكلى

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى، قد يكون تناول الأسبرين ضارًا على الكلى ويزداد خطر الإصابة إذا كنت تتناول أيضًا أدوية لخفض ضغط الدم تؤثر على الكلى، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs).

تذكر أن تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين لا يُسبب مشاكل في الكلى.

يُعد تلف الكلى مصدر قلق أكبر إذا كنت تتناول جرعات أعلى من الأسبرين (325 ملغ أو أكثر يوميًا) أو كنت تعاني بالفعل من ضعف في وظائف الكلى.

متلازمة راي عند الأطفال

لا تُعطِ الأسبرين للأطفال والمراهقين، إلا إذا نصحهم مقدم الرعاية الصحية بذلك تحديدًا حيث يمكن ان يُسبب الأسبرين متلازمة راي لمن تقل أعمارهم عن 19 عامًا إذا تناولوه أثناء تعافيهم من مرض فيروس ويمكن أن تؤدي هذه المتلازمة إلى تورم الدماغ، وتلف الكبد، وحتى الوفاة، لذا اختر مسكنًا للألم أو خافضًا للحرارة لطفلك أو مراهقك .



حساسية الأسبرين

يعاني حوالي 10% من مرضى الربو من حساسية تجاه الأسبرين، تُعرف باسم مرض الجهاز التنفسي المتفاقم بسبب الأسبرين (AERD)

ويزداد الخطر ثلاث مرات لدى الأشخاص المصابين بالربو والسلائل الأنفية .

إذا ظهرت عليك أعراض خفيفة بعد تناول الأسبرين، مثل طفح جلدي خفيف أو احتقان أنفي، فأخبر طبيبك أما في حال ظهور أعراض حادة فاتصل باطوارئ

طنين في الأذنين

هو أحد الآثار الجانبية النادرة للأسبرين ويحدث عادةً نتيجة تناول جرعات عالية من الأسبرين لفترات طويلة مع أنه ليس ضارًا بشكل عام، إلا أنه قد يكون محبطًا والخبر السار هو أنه قابل للشفاء عند التوقف عن تناول الأسبرين.