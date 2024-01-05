بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

شاركت الفنانة هند عبد الحليم ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور، بعد أيام من إعلانها انفصالها عن زوجها .





وظهرت هند عبد الحليم ، بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود مكشوف البطن باللون الأسود، وهو ما أظهر ملامحها الحزينة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها الطويل على طريقة الكيرلي.





وأعلنت الفنانة هند عبد الحليم انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

وعبر حسابها على إنستجرام وجهت هند عبد الحليم رسالة لجمهورها أعلنت من خلالها خبر الانفصال بطريقة غير مباشرة وكتبت "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب".

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