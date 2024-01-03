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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نجوى كرم تثير الجدل بفستان أبيض |شاهد

صدى البلد

أثارت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الجدل وخطفت الأنظار في حفلها ليلة رأس السنة 2024، بارتداء فستان مختلف باللون الأبيض الذي بدا شفافا رغم وضوح البطانة من نفس لون الجسم، وجاءت بعض التعليقات السلبية من الجمهور على إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

واختارت نجوى كرم إعادة تصميم فستان ظهرت به الممثلة الإيطالية جينا لولوبردي باطلالة لفتت أنظار جميع الحضور في القاعة أو مع الجمهور في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بفستان تم تصميمه خصيصاً لها من المصمم رامي القاضي. 

واستوحى تصميمه من فستان الممثلة الإيطالية جينا لولو بريجيدا، التي توفيت في يناير 2023، في فيلم Solomon and Sheba عام 1959، وأعاد مصمم الأزياء رامي قاضي تصميم الفستان لنجوى كرم.

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اللبنانية نجوى كرم النجمة اللبنانية النجمة اللبنانية نجوى كرم رأس السنة 2024

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