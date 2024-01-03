التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد مهمة للتفاح الأخضر ..

وتعددت فوائد التفاح الأخض وجاءت كالآتي :



يخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف.

يمنح البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ.

يحفّز وظائف الكبد وينشطه.



يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.

يفيد القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي.

يقي من الحساسية.

يحدّ من مختلف أنواع السرطانات؛ كسرطان الرئة، والثدي، والقولون، والكبد.

يقوّي العينين ويخلّص من إعتام عدستهما.

ينظم نسبة السكر في الدم، ويفيد لمرضى السكري.

يشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال.

يطرد البلغم.

يخلّص من حصى المرارة.

يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة.

ينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك.

يعالج النقرس.

يحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.

يقضي على الفيروسات الموجودة في الجسم، ويخلصه من السموم.

يعزّز دور الجهاز الهضميّ للقيام بوظائفه، ويسهّل عملية الهضم، ويقي من الإمساك؛ لاحتوائه على ما يقارب 30% من الألياف الغذائية.

يقلّل من الوزن الزائد؛ لاحتوائه على سعراتٍ حراريّةٍ قليلةٍ، ويتميّز بتواجد كميةٍ كبيرةٍ من الألياف فيه، لذلك فهو يمنح الجسم الشعور بالشبع، ويقلل من كمية الطعام المتناول، ويحرق الدهون المتراكمة.

