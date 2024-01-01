قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.
المكونات:
2 كوب دقيق.
رشة ملح.
1/2 كوب سمن.
2 م ك قشطة أو زبادي.
م ص خميرة.
م ك سكر.
حوالي نصف كوب حليب للعجن (قابل للزيادة والنقصان حسب نوع الدقيق).
طريقة التحضير:
في بولة عميقة نخلط كل من السكر والخميرة فى ثمن كوب ماء دافئ .
في وعاء العجن نخلط الدقيق و الملح ثم نضيف السمن و نخلط جيدا .
نضيف القشطة أو الزبادي .
نضع الخميرة والحليب بالتدريج لانضع الحليب مرة واحدة قد لانحتاج لكل الكمية
نعجن جيد ، ثم نغطي العجين و يترك بمكان دافئ حتي يخمر
تشكل أقراص و نبططها و نرصها بصينية الخبز .
( يمكنك حشوها عجوة و جبن ، و يمكنك تركه سادة ) .
تغطي و تترك 10 دقائق أخري حتي تخمر .
ثم تخبز فى فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية
لا نتركها كتير بالفرن لتظل طرية