قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.

المكونات:

2 كوب دقيق.



رشة ملح.



1/2 كوب سمن.



2 م ك قشطة أو زبادي.



م ص خميرة.



م ك سكر.

حوالي نصف كوب حليب للعجن (قابل للزيادة والنقصان حسب نوع الدقيق).

طريقة التحضير:



في بولة عميقة نخلط كل من السكر والخميرة فى ثمن كوب ماء دافئ .



في وعاء العجن نخلط الدقيق و الملح ثم نضيف السمن و نخلط جيدا .



نضيف القشطة أو الزبادي .



نضع الخميرة والحليب بالتدريج لانضع الحليب مرة واحدة قد لانحتاج لكل الكمية



نعجن جيد ، ثم نغطي العجين و يترك بمكان دافئ حتي يخمر



تشكل أقراص و نبططها و نرصها بصينية الخبز .



( يمكنك حشوها عجوة و جبن ، و يمكنك تركه سادة ) .



تغطي و تترك 10 دقائق أخري حتي تخمر .



ثم تخبز فى فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية



لا نتركها كتير بالفرن لتظل طرية