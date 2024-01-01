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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.

المكونات:
2 كوب دقيق.


رشة ملح.
 

1/2 كوب سمن.


2 م ك قشطة أو زبادي.


م ص خميرة.


م ك سكر.
حوالي نصف كوب حليب للعجن (قابل للزيادة والنقصان حسب نوع الدقيق).

طريقة التحضير:


في بولة عميقة نخلط كل من السكر والخميرة فى ثمن كوب ماء دافئ .
 

في وعاء العجن نخلط الدقيق و الملح ثم نضيف السمن و نخلط جيدا .
 

نضيف القشطة أو الزبادي .
 

نضع الخميرة والحليب بالتدريج لانضع الحليب مرة واحدة قد لانحتاج لكل الكمية
 

نعجن جيد ، ثم نغطي العجين و يترك بمكان دافئ حتي يخمر
 

تشكل أقراص و نبططها و نرصها بصينية الخبز .
 

( يمكنك حشوها عجوة و جبن ، و يمكنك تركه سادة ) .
 

تغطي و تترك 10 دقائق أخري حتي تخمر .
 

ثم تخبز فى فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية
 

لا نتركها كتير بالفرن لتظل طرية

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