بعد أنباء عن قصة حب جديدة مع الدكتور..إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعدما ضجت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، بخبر ان شيرين عبد الوهاب بدأت قصة حب جديدة تجمعها بطبيب مصري.









وتتميز شيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها .

















وتعتمد شيرين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





الخبر نشره الصحفي المصري أحمد أبو اليزيد، لكم ما زال لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل شيرين.



وأورد أحمد :"خاص .. شيرين عبد الوهاب تعيش قصة حُب جديدة مع طبيب مصرى يرافقها حاليا رحلتها إلى دبي من أجل إحياء حفل ليلة رأس السنة هناك إلى جانب جورج وسوف و نجوى كرم".



وقد انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.

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