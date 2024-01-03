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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زواج 3 سنوات.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم بإطلالة عفوية بعد الطلاق|شاهد

هند عبدالحليم
هند عبدالحليم

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

وعبر حسابها على انستجرام وجهت هند عبد الحليم رسالة لجمهورها أعلنت من خلالها خبر الانفصال بطريقة غير مباشرة وكتبت "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب".

 

وظهرت هند بإطلالة عفوية سويت شيرت باللون الموف و بدون مكياج .

 

وقد احتفلت هند عبد الحليم بزفافها على كريم قنديل في أغسطس عام 2020.

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الفنانة هند عبد الحليم انفصالها عن زوجها هند عبد الحليم

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