بفستان قصير.. دينا داش تثير الجدل عبر إنستجرام بصور رفقة رضيعها على البحر|شاهد

شاركت البلوجر دينا داش ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة بعد ولادتها بشهور رفقة ابنها على البحر.





وظهرت دينا داش بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مُرتدية فستانًا قصيرًا كشف عن إنقاص وزنها الذى حصلت عليه بعد شهور قليلة من الولادة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد دينا داش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.