ماذا تفعل ماء جوز الهند للبشرة؟.. النتيجة ستدهشك

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة ال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، استخدام ماء جوز الهند للبشرة.



- ماء جوز الهند لتنظيف وترطيب البشرة يرطب ماء جوز الهند البشرة وينظفها؛ لاحتوائه على خصائص مرطبة تجعل البشرة ناعمة ونضرة. والطريقة هي: المكونات: ماء جوز الهند. طريقة الاستخدام: يُغسل الوجه بماء جوز الهند بدلاً من الماء في بداية اليوم ونهايته.



- ماء جوز الهند لإزالة المكياج يزيل ماء جوز الهند المكياج بشكل فعال في نهاية اليوم، والطريقة هي: المكونات: ماء جوز الهند. قطن. طريقة الاستخدام: يُوضع ماء جوز الهند على القطن ويُمرر على البشرة لإزالة المكياج. ملاحظة: يجب إغلاق العينين عند إزالة مكياج العيون بماء جوز الهند.



- ماء جوز الهند لمعالجة البشرة الجافة يعالج ماء جوز الهند البشرة الجافة، ويجعلها ناعمة ورطبة. والطريقة هي: المكونات: ماء جوز الهند. مسحوق الكركم. قليل من زيت جوز الهند (للبشرة الجافة).

طريقة الاستخدام: تُخلط المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متجانسة. تُوضع على الوجه وتُترك مدة عشر دقائق عليه. تُغسل البشرة بالماء.



- ماء جوز الهند لعلاج حب الشباب يحتوي ماء جوز الهند على مضادات للميكروبات ومضادات للبكتيريا فتُعالج حب الشباب.

والطريقة هي: المكونات: ماء جوز الهند. طريقة الاستخدام: يُوضع ماء جوز الهند على مناطق حب الشباب والندوب أو الشوائب الأخرى قبل النوم. يُترك طوال الليل. تُغسل البشرة في الصباح.

- ماء جوز الهند كتونر للبشرة تحتوي التونرات التجارية على مواد كيميائية ضارة للبشرة، لذلك يستخدم ماء جوز الهند كتونر طبيعي للحصول على بشرة مشرقة وناعمة.

والطريقة هي: المكونات: ماء جوز الهند. قطعة من القطن. طريقة الاستخدام: تُنقع قطعة القطن في ماء جوز الهند. تفرك على الجلد. تُستخدم قبل الذهاب إلى النوم.



- ماء جوز الهند لترطيب البشرة يعتبر ماء جوز الهند مرطباً فعالاً لجميع أنواع البشرة فيمنع جفافها من العوامل الخارجية مثل التعرض للشمس والتلوث، إذ يرطب ماء جوز الهند البشرة دون جعلها دهنية. ويمكن الاستفادة من ماء جوز الهند من خلال تحضير قناع من ماء جوز الهند وعصير الليمون لترطيب البشرة.

والطريقة هي: المكونات: ملعقتان كبيرتان من ماء جوز الهند. نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من العسل (للبشرة الجافة فقط). طريقة الاستخدام: تُخلط المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس. تُنقع قطعة من القطن في الخليط. تُمرر القطنة على البشرة مع التدليك بحركات دائرية. تُترك الكونات مدة ثلاثين دقيقة. تُغسل البشرة بالماء البارد.



- ماء جوز الهند لتقليل من علامات الشيخوخة تظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة مع التقدم في العمر، ولكن عند الاهتمام بالبشرة يمكن تأخير ظهور علامات الشيخوخة من خلال استخدام ماء جوز الهند التي تقوي نمو الخلايا لإصلاح البشرة بشكل فعال، كما يحتوي اللبن عل حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وترطيب البشرة وتنعيمها.

والطريقة هي: المكونات: ملعقة كبيرة واحدة من ماء جوز الهند. ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي. طريقة الاستخدام: تُخلط المكونات مع بعضها. تُوضع المكونات على الوجه. تُترك مدة خمس عشرة دقيقة. تُغسل بالماء البارد. تُستخدم مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع."