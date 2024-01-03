ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد البصل الأبيض.
وأوضحت خبيرة التغذية، أن تناول البصل الأبيض، له فوائد كثيرة، منا ما يلي:
- المساعدة على خفض مستويات السكر في الدم: يمكن أن يساعد تناول البصل على خفض مستويات سكر الدم، الذي يُعدُّ أمراً مهماً للأشخاص المصابين بالسكري، وحالة مقدّمات السكري .
- تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.. تناول نظام غني بالكوليسترول مع عصير البصل أدى الى انخفاضاً في علامات تصلّب الشرايين مقارنة بالمجموعة التي تناولت نظام غنيّ بالكوليسترول دون عصير البصل.
- تخفيف الربو.
- تخفيف التهاب الشعب الهوائية.
- تخفيف اضطراب المعدة.
- تخفيف الحمى.
- تخفيف نزلات البرد.
- تخفيف السعال.
- تخفيف التهاب تورّم الفم والحلق.
- التئام الجروح.
- تحسين حالة فقدان الشهية.