طريقة عمل الكبسة السعودى فى المنزل مثل المطاعم

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكبسة السعودي، التي جاءت كالتالي:

مقادير عمل الكبسة السعودي

2 كوب (400 جم) أرز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة

4 أكواب (1000 مل) ماء

دجاجة (1200 جم) مقطعة 8 قطع

2 ثمرة طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة ناعمًا

بصلة متوسطة، مقطعة مكعبات صغيرة

2 فص ثوم مهروس

¼ كوب (60 مل) زيت

ملعقة كبيرة (12.5 جم) سمن

قرن فلفل حار

5 حبات حبهان

4 حبات قرنفل ثمرة ليمون أسود مجفف

2 ورقة لورا

عود قرفة

ملعقة كبيرة (12.5 جم) صلصة طماطم

ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات كبسة ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كمون

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) زنجبيل مطحون

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كركم ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير الكبسة..

على نار متوسطة، ضعي الزيت والسمن، واتركيهما حتى تذوب السمنة.

ضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويصفر لونه، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.

ضيفي الدجاج وقلبيه، حتى يتغير لونه من جميع الجهات.

ضيفي الحبهان والقرنفل وعود القرفة واللورا والليمون الأسود والفلفل الحار، وقلبي لمدة دقيقة.

ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا والكمون والزنجبيل والكركم، وقلبي حتى تمتزج المكونات.

ضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم، وقلبي جيدًا.

ضيفي الماء، واتركيه حتى يغلي، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

ضيفي الأرز وقلبي جيدًا، ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًّا لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الأرز.

