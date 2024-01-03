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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

صدى البلد

تعتاد المطربة بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، ما جعلها محط اهتمام متابعيها.
 

وظهرت بوسى بإطلالة مميزة مرتدية فستانا مجسم باللون الاحمر السادة  ذي فتحة من الساق  وهو ما كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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بوسى تثير الجدل بالاحمر الناري أجرأ إطلالات بوسي إطلالات بوسي

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