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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطلاق بيحلى .. آيتن عامر تثير تساؤلات الجمهور عن فقدان وزنها

صدى البلد

نشرت الفنانة آيتن عامر ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت آيتن عامر  فى الصور،  بإطلالة ملفتة كشفت عن انقاص وزنها وهو ما اثار الجدل حولها على السوشيال ميديا وعلق البعض"الطلاق بيحلى".

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز آيتن بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.وتعتمد ايتن ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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الفنانة ايتن عامر انقاص وزنها أبرز إطلالات آيتن عامر آخر أعمال آيتن عامر

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الطلاق بيحلى .. آيتن عامر تثير تساؤلات الجمهور عن فقدان وزنها

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