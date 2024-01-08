رئيس مدينة رأس غارب يوجه بمواصلة أعمال الرش الضبابي لمكافحة البعوض

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، أمس الأحد، عن تكليف الإدارة الصحية بتكثيف ومتابعة أعمال الرش الضبابي في جميع قطاعات المدينة، بهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

وأوضح رئيس المدينة أن عمليات الرش الضبابي قد تمت بنجاح في شوارع منطقة السقالة، وأنه يتم حالياً توسيع نطاق الرش ليشمل جميع شوارع وتقسيمات المدينة.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرصه على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية لتوفير بيئة صحية ونظيفة في المدينة، وتعكس التزام الإدارة الصحية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الأمراض المنتقلة عبر الحشرات.