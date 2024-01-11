أحدث أجهزة التابلت بنظام Android من Lenovo هو Tab M11 (2024)، ويأتي بمواصفات مذهلة مقابل 180 دولارًا فقط أي ما يعادل أقل من 6000 جنيه مصري.

يأتي التابلت بنظام Android 13 مع شاشة IPS LCD بقياس 11 إنش ودقة FHD ومعدل تحديث 90 هرتز. قامت Lenovo أيضًا بإضافة كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل ومكبرات صوت رباعية.

بأقل من 6000 جنيه..تابلت جديد من Lenovo للفئة المتوسطة



جهاز Tab M11 مزود بمعالج MediaTek Helio G88 مع إمكانية اختيار اتصال LTE لبعض الأسواق التي لم تكشف عنها Lenovo. يمكنك الاختيار بين 4 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64/128/256 جيجابايت من التخزين. وإذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، فهناك فتحة بطاقة microSD تستوعب بطاقات حتى 1 تيرابايت. يضم الجزء الخلفي كاميرا رئيسية واحدة بدقة 13 ميجابكسل بينما تصل البطارية إلى 7040 مللي أمبير في الساعة وتدعم شحن 15 وات عبر USB-C. أضافت Lenovo أيضًا مقبسًا للصوت وتقدم ملحقات اختيارية للأقلام والغطاء.

بأقل من 6000 جنيه..تابلت جديد من Lenovo للفئة المتوسطة

Lenovo Tab M11 يعمل بنظام Android 13 عند الإطلاق، مع وعد بتحديث إلى الإصدار 14 في وقت لاحق هذا العام. الشركة أيضًا تعد بدعم الإصدار القادم من Android وتوفير تحديثات الأمان لمدة 4 سنوات إضافية.

سعر Lenovo Tab M11 يبلغ 180 دولارًا لإصدار الذاكرة 4/64 جيجابايت الأساسي وسيتوفر في الولايات المتحدة ابتداءً من إبريل.