ممشى أهل مصر ببنها..شريان جديد ومتنفس بطول 1850 مترا على نهر النيل|شاهد

يعد ممشى أهل مصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية من المشروعات الخدمية المتميزة التى تم تنفيذها لتكون متنفسا للمواطنين ومقصدا لالتقاط الصور التذكارية واستراحة للجميع للاستمتاع بنهر النيل.

المشروع يقام بطول 1850 متر مربع

ويبلغ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، طوله 1850م ، حيث تبدأ أعمال المرحلة الثالثة (ج) من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويجرى حاليا أعمال صب الحوائط الخرسانية لحوائط الممشى بمنطقة معدية بطا، وجارى البدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير.

الإنتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 17 مليون جنيه

فيما تلبغ المرحلة الثانية (ب) طولها مع المرحلة الأولى (أ) 850م بتكلفة 17 مليون جنيه، وتم الانتهاء منهما حيث تم زراعة الأشجار وإنشاء مقاعد للمواطنين وجاري تجليد أحواض الأشجار بالرخام وتشغيل شبكة الري ، كما يجرى الان البدء في تجهيز المرحلة الرابعة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 م.

من جانبهم أشاد أهالى القليوبية بمشروع الممشى الجديد مؤكدين أنه سيحل أزمة ارتفاع أسعار الكافيهات والاستراحات على نهر النيل خاصة أن كورنيش النيل من أجمل المناطق فى مدينة بنها، مطالبين المسئولين بالاهتمام بالممشى الجديد والحفاظ عليه من التعديات والاشغالات خاصة وانه سيكون متنفسا للأهالي بالمجان.

تخصيص مساحات لإقامة مشروعات للشباب

من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بإستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل وإيجاد موارد للمحافظة لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية للمواطنين.

الممشى يبرز المظهر الجمالي لمدينة بنها

واكد المحافظ أن مشروع ممشى أهل مصر يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة ترفيهية متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بنها ، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب.

وكانت محافظة القليوبية قد اعلنت عن افتتاح المرحلتين (أ، ب)، من ممشى أهل مصر ببنها وذلك فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك لجميع المواطنين، حيث تضمنت أعمال إنشاء الممشى إقامة عدد من الاستراحات والمظلات وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة.

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