بأكثر من التوقعات.. ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية

ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

ووفق البيانات التي كشفت عنها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، فقد زادت مخزونات الخام "بشكل مفاجئ" بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يناير (كانون الثاني)، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوطها 700 ألفا.

ووفقا للإدارة، فإن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 506 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 161 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وكشفت الإدارة عن أن مخزونات البنزين ارتفعت 8 ملايين برميل إلى 245 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 2.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، صعدت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 132.4 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 2.4 مليون برميل.

كما أوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.32 مليون برميل يومياً.