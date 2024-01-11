المؤشر الأوروبي في المنطقة الحمراء مع عودة المعنويات السلبية للأسواق

أغلق المؤشر الأوروبي STOXX600، تعاملات جلسة الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني) منخفضا بنحو 0.17%، وذلك مع عودة المعنويات السلبية للأسواق.

وظلت أسهم التعدين من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع، بانخفاض 1.07%، في حين ارتفعت أسهم وسائل الإعلام بنسبة 0.75%.

وارتفعت أسهم التجزئة بنسبة 0.15%، مع اقتراب سلسلة المعجنات البريطانية Greggs من قمة المؤشر الأوروبي بعد الإعلان عن زيادة قوية في المبيعات.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر(كانون الأول) يوم الخميس 11 يناير (كانون الثاني)؛ للحصول على مزيد من الدلائل حول حالة الاقتصاد ومسار تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي. كذلك من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة.