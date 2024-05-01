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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد وسعر تذاكر حفل حكيم وعدوية

عدوية وحكيم
عدوية وحكيم

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان حكيم والفنان محمد عدوية، والمقرر إقامته يوم الاحد المقبل، عن أسعار التذاكر . 

حيث يبلغ سعر تذكر الحفل المقرر اقامته في احدي نوادي شبين الكوم ، 300 جنية فقط . 

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كان قد طرح المطرب محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية والتي إسم "ياجدع يادلع" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر وليد الراعي وتوزيع محمد مرسال.

 

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان طرحه أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "وشوش الناس حكايات"، والأغنية كلمات عمرو عصام، الحان وليد شراقي، توزيع ميدو الليثي.

 

كما طرح مؤخرًا أغنية "رسالة واتساب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نسب مشاهدات عالية بشكل جديد وبطرح بوسترات جديدة للعمل ظهر فيه محمد عدوية بالزي الصعيدي.

عدوية الفنان محمد عدوية المطرب محمد عدوية محمد عدوية حكيم

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