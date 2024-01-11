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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد المغربي.. نمو متوقع بنسبة 3.2% خلال 2024

صدى البلد

قالت وكالة الإحصاء المغربية، الأربعاء 10 يناير (كانون الثاني)، إن اقتصاد المغرب سينمو 3.2% في العام 2024 بعد 2.9% في 2023.

وتفترض التوقعات، تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية، وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر (أيلول)، مع تعافي القطاع الفلاحي.

وتشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.4 %، بما ا يمثل تباطؤاً بمعدل النمو على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 3.5 %خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتشير تقديرات المندوبية، إلى أن التضخم سينخفض إلى 2.8 % في 2024 نزولا من 4.5 % في 2023.

كما أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024 من 4.7 % في 2023 مدعوما بانخفاض الإنفاق على الدعم.

بينما من المتوقع أن يتوسع عجز المعاملات الجارية إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بعد فائض 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي سجله العام الماضي.

وتبعاً لبيانات المندوبية فإن المعروض النقدي سينخفض 5.2 % في 2024 مقابل 5.3 % في العام 2023.

اقتصاد المغرب الربع الأول من العام العام 2024 العجز المالى المندوبية السامية للتخطيط النمو الاقتصادي

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