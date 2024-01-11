أرقامه بالضعف .. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المحتملة للاعب وسام ابو علي .

وكتب فرج عامر : ارقام وسام ابو علي مهاجم الأهلي الجديد أفضل من ارقام اي مهاجم في الدوري المصري بالضعف علي الاقل .

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موعد انضمام الفلسطيني وسام أبو علي، الوافد الجديد لتدريبات القلعة الحمراء.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في وقت سابق حسم صفقة وسام أبو علي بشكل رسمي، على أن يصل للقاهرة خلال ساعات، وهو ما حدث بالفعل بوصول اللاعب منذ ساعات قليلة.

ويخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم، قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأحمر، اليوم الخميس، حال اجتيازه الكشف الطبي، ويبدأ مشواره بشكل رسمي رفقة الفريق الأحمر.