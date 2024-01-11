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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلوسي راحت.. أب يثير ضجة ويشعل السوشيال ميديا بسخريته من ابنته

صدى البلد

أثارت شابة هندية تدعى Anvi  الكثير من الجدل  من خلال منشور لها  حصد ما يقرب من 100000 مشاهدة وأكثر من 19000 إعجاب، وذلك  عبر موقع إكس وذلك لقيام الفتاة  بنشر محادثة طريفة مع والدها، فقد وثقت الشابة  لمحادثة مع والدها  عبر تطبيق "واتس آب"، وقد قامت بنشر محادثتها مع والدها وهو يقوم بتصحيح  لغة ابنته الإنجليزية ويقوم بالسخرية منها ويقوم بممازحتها لقيامها بإهدار أمواله  وذلك من خلال الالتحاق بمدرسة إنجليزية متوسطة، بينما تزخر لغتها الإنجليزية بالعديد من الأخطاء 

وفي الصور التي تمت مشاركتها، قد بدأ الحديث بين الثنائي وذلك بإبلاغ الأب أنه أودع مبلغًا من المال في حسابها ليطلب منها التأكيد، لترد الابنة بقولها أنه تم العثور عليه". ووقد أدى ذلك إلى دفع والدها إلى تصويبها قائلا "وصلت"، مضيفًا :"لقد أهدرت أموالي في مدرسة إنجليزية متوسطة".

، تويتر سابقًا، يوم السبت ومنذ ذلك الحينحيث انتقل العديد من المستخدمين إلى قسم التعليقات للتعبير عن أفكارهم.

 

 

شابة هندية محادثة طريفة مدرسة إنجليزية واتس اب

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