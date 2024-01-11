فلوسي راحت.. أب يثير ضجة ويشعل السوشيال ميديا بسخريته من ابنته

أثارت شابة هندية تدعى Anvi الكثير من الجدل من خلال منشور لها حصد ما يقرب من 100000 مشاهدة وأكثر من 19000 إعجاب، وذلك عبر موقع إكس وذلك لقيام الفتاة بنشر محادثة طريفة مع والدها، فقد وثقت الشابة لمحادثة مع والدها عبر تطبيق "واتس آب"، وقد قامت بنشر محادثتها مع والدها وهو يقوم بتصحيح لغة ابنته الإنجليزية ويقوم بالسخرية منها ويقوم بممازحتها لقيامها بإهدار أمواله وذلك من خلال الالتحاق بمدرسة إنجليزية متوسطة، بينما تزخر لغتها الإنجليزية بالعديد من الأخطاء

وفي الصور التي تمت مشاركتها، قد بدأ الحديث بين الثنائي وذلك بإبلاغ الأب أنه أودع مبلغًا من المال في حسابها ليطلب منها التأكيد، لترد الابنة بقولها أنه تم العثور عليه". ووقد أدى ذلك إلى دفع والدها إلى تصويبها قائلا "وصلت"، مضيفًا :"لقد أهدرت أموالي في مدرسة إنجليزية متوسطة".

، تويتر سابقًا، يوم السبت ومنذ ذلك الحينحيث انتقل العديد من المستخدمين إلى قسم التعليقات للتعبير عن أفكارهم.