هنريك لارسن: ليفربول سيفتقد صلاح خلال البطولة الأفريقية لأنه أفضل لاعبي العالم

قال هنريك لارسن نجم برشلونة السابق ، ان محمد صلاح لاعب رائع لإنه هداف وليفربول سيفتقده كثيرا في فترة كأس الأمم لإنه مذهل وواحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الماضية.

واضاف هنريك لارسن نجم برشلونة السابق في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، أتطلع لمشاهدة بعض اللاعبين في بطولة كأس الأمم، سوف أتابع محمد صلاح، نصفي سويدي والنصف الأخر من كاب فيردي، لذلك سوف أتابع مباريات كاب فيردي في مجموعة مصر.

اما عن وسام أبو علي ، فقال انه لا يعرف الكثير عنه، لانه لا يتابع الدوري المحلي كثيرا ويتابع الدوري الإنجليزي والإسباني بشكل أكبر.

واوضح لارسن رونالدينيو أفضل لاعب زاملته في الملاعب، ممتع جدا في ممارسته لكرة القدم، خاصة عندما يستخدم مهاراته، إنه لاعب رائع.

كما ان تشافي يؤدي بشكل جيد مع برشلونة يحتاج فقط لمزيد من الوقت، وهو صديق مميز بالنسبة لي وأتمنى له الأفضل دائما.

وتمنى نجم برشلونة السابق أن يحظى ليونيل ميسي بنهاية سعيدة في برشلونة، دوما لا يفترقان، وتابع لا أهتم بريال مدريد كثيرا، لذلك لست مهتما بقصة مبابي.

وعن إمكانية انتقال صلاح لبرشلونة؟ اكد انه يتمنى ذلك بالطبع سيكون أمرا جيدا لبرشلونة.