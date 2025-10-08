مبلغ خرافي.. كم يبلغ راتب ياس سوروب مع الأهلي؟

كشف تقرير صحفي، عن راتب المدرب الدنماركي ياس سوروب مع النادي الأهلي، والذي تولى المهمة، اليوم الأربعاء، خلفًا للإسباني خوسيه روبييرو.

وبحسب صحيفة “Tipsbladet” الدنماركية، فإن راتب سوروب السنوي يبلغ نحو 3.11 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 156 مليون جنيه مصري، إضافة إلى مكافآت تتعلق بالتتويج بالبطولات المحلية والقارية.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع سوروب

يذكر أن الأهلي أعلن اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع ياس سوروب ليتولى ‏مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة. وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.