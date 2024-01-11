الصين تتعهد بتسهيل الاستثمارات الأجنبية

التقى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، برؤساء تنفيذيين بالقطاع المالي العالمي، متعهداً بتسهيل الاستثمار في بكين بالنسبة للمؤسسات الأجنبية.

ويعد هؤلاء التنفيذيون جزء من اللجنة الاستشارية الدولية لهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي اتخذ فيه المستثمرون الأجانب موقف الترقب والانتظار بالنسبة للصين وسط حالة من عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتوترات مع أميركا.

وتراجع مؤشر MSCI للأسهم الصينية بنحو 11% عن إجمالي عام 2023، مسجلاً التراجع السنوي الثالث على التوالي، وهي أول سلسلة من هذا النوع منذ 20 عاماً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: ستواصل الصين تعميق الإصلاح والانفتاح المتبادل لسوق رأسمالها، وتسهيل الاستثمار والتمويل عبر الحدود، وجذب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية ورأس المال طويل الأجل نحو الصين، وفقاً لوكالة أنباء Xinhua.

وسمحت الصين تدريجياً للمؤسسات الأجنبية بالسيطرة على عملياتها المحلية. كما طبقت هيئة تنظيم الأوراق المالية العام الماضي قواعد جديدة لتوضيح عملية إدراج الشركات المحلية في الخارج.