قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 11 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي فترات الصباح الباكر، وبارد على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 - 10

الإسكندرية 18 - 11

الإسماعيلية 18 - 9

الغردقة 21 -14

أسوان 21 - 11

سوهاج 19 - 9

المنيا 18- 6