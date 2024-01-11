القمة الثلاثية في العقبة|كاتب صحفي: لا تصفية للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ماهر عباس، إن القمة الثلاثية فى العقبة بين قادة مصر والأردن وفلسطين في حل القضية الفلسطينية كانت قمة فى لحظة فارقة.

وأضاف الكاتب الصحفي ماهر عباس، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن اللقاء بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني كان فى القاهرة قبل أيام، وقبلها لقاءات كثيرة وتنسيق مشترك، ولكن تلك القمة تأتي وسط سيناريوهات يقوم بها عواصم غربية.

وتابع الكاتب الصحفي ماهر عباس، أن أهمية القمة بالأمس أنها عقدت فى وسط جولة لوزير الخارجية الأمريكي فى المنطقة، لافتا إلى أن هناك تسريبات وسيناريوهات لرسم مستقبل اليوم الأول بعد وقف إطلاق الحرب، ولكن أراد الرئيس السيسي تأكيد التنسيق مع الأردن وفلسطين أن موقف مصر ثابت فى أنه لا تصفية للقضية الفلسطينية ولا حلول على حساب دول الجوار.