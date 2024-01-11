عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحزاب تثمن عقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين.. ويؤكدون: خطوة إيجابية نحو دعم القضية الفلسطينية

القمة الثلاثية بين
القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين
  • فرحات: مصر ستظل تحمل القضية الفلسطينية وتعتبرها من أولويات سياساتها إقليميا وعربيا وعالميا
  • الحرية المصري تعقيبا على القمة الثلاثية: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار بغزة
  • قيادي بالشعب الجمهوري: القمة الثلاثية خطوة إيجابية نحو دعم القضية الفلسطينية ومصر لا تدخر جهدا في وقف إطلاق النار

 


أكدت أحزاب أهمية القمة الثلاثية (المصرية - الأردنية - الفلسطينية) التي تم عقدها بمدينة العقبة الأردنية الهاشمية، موضحين دورها في التنسيق والتشاور في تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يتسبب فيه من مخاطر على الأمن والسلم الإقليمي وتهديد مصالح جميع الأطراف.

وقال عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن القمة الثلاثية المنعقدة في مدينة العقبة الأردنية بين مصر وفلسطين والأردن هي استكمال للجهود المصرية الكبيرة المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على أهالي غزة، ومحاولة بث الذعر والإرهاب في نفوس الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وإجبارهم على التهجير القسري من منازلهم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية.

وأكد رزق أن مصر ستظل هي نبض الأمة العربية والقوة الحقيقية التي يستند عليها الوطن العربي، حيث أكد الرئيس أن حرص مصر على دعم ومساندة القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لدعم الأشقاء في غزة، فضلا عن الجهود المبذولة لضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على أراضيهم ورفض أية محاولات للتصفية سواء بالقتل والعنف أو بالتهجير القسري، أو تحت أي ظرف كان، وحقهم في إقامة دولتهم على حدود 1967.

وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري على  أن مصر لا تدخر جهدا في محاولة وقف إطلاق النار ودعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية وعلى رأسها فلسطين، وتسعى نحو الحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال تبني قضاياها، لا سيما وأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ولفت إلى ضرورة أن يتخلى المجتمع الدولي عن موقفه السلبي تجاه ما يحدث في قطاع غزة من مجازر دموية واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وهو ما يعاقب عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف رزق، أن القمة الثلاثية تمثل تحركا إيجابيا نحو سبيل الوصول إلى حلحلة القضية الفلسطينية من خلال الحوار الجاد بعيدا عن لغة الحرب وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وفرض وقف نزيف الدماء على الأراضي المقدسة، وحماية الحدود المصرية والأردنية من محاولات فرض التهجير القسري الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن مصر  لم ولن تتراجع عن دعم الأشقاء في غزة، وستظل جهودها قائمة من خلال تبني القضية في جميع المحافل الدولية،  وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة.

وطالب المجتمع الدولى بأن يتخلى عن صمته المتخاذل تجاه ما يحدث من جرائم حرب في غزة، وممارسة دوره الحقيقي حيال الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة.

وثمن حزب الحرية المصري، عقد هذه هذه القمة الثلاثية، مشيرا إلى أن مصر برئاسة الرئيس السيسي تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في المقام الأول، ومن بعدها تسعى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال الحزب، إن مصر بذلت جهودا حثيثة في الوساطة منذ اندلاع الأزمة، وهذه القمة امتداد للقيام بنفس الدور ومحاولة التهدئة بالمنطقة، خاصة بعد ضراوة القصف الإسرائيلي وتعنت المجتمع الدولي وقتل الأبرياء والأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم بأكمله.

وتابع الحزب، أن تحذير الرئيس السيسي المتكرر من التصعيد الجاري في غزة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي، وستمتد تداعياته السلبية على كل الأطراف بلا استثناء، بمثابة صورة للمستقبل، فاستمرار الحرب سيعود بالسلب على جميع دول الجوار، ولذلك يجب على الجميع الوقوف موقف واحد من أجل فض النزاع وحقن دماء الابرياء.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مصر كانت ولا تزال وستظل تحمل القضية الفلسطينية وتعتبرها من أولويات سياسياتها إقليميا وعربيا وعالميا، وإنها لم تدخر جهدا  في توصيل جميع المساعدات الإنسانية والقوافل لقطاع غزة، وهو ما يبرز أن مصر دائما الشقيقة الكبرى والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية.

وأشاد فرحات بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة، مؤكدا أنها كانت قوية وحاسمة ومعبرة عن إرادة جميع أبناء الشعب المصرى، برفض تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وكشفت عن الجهود المصرية الواضحة والناجحة منذ بداية الأزمة والعدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضى لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن هذه القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الآراء لبناء استراتيجيات مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحا أن أبرز ما يميز توقيت القمة أنها تتزامن مع بدء جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق أوسطية الرابعة بالمنطقة منذ اندلاع الأزمة، والتي تتضمن مباحثات مع الأردن وزيارات لمصر وتركيا واليونان وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر لم تتوانَ عن تقديم جميع سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل جميع العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لجميع الحقوق الإنسانية.

القمة الثلاثية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة التهجير القسري القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

ترشيحاتنا

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يصل إلى ميناء السخنة لتفقد مشروعات صناعية هامة

هل كثرة الصيام في شهر رجب بدعة؟ |عالم بالأوقاف يوضح

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

هنريك لارسن: ليفربول سيفتقد صلاح خلال البطولة الأفريقية لأنه أفضل لاعبي العالم

طريق القاهرة كيب تاون.. شريان حياة مصري إلى القارة الأفريقية |القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ