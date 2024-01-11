يمن الحماقي: التعاون المصري الخليجي سيحقق نتائج اقتصادية جيدة

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه لدينا علاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي سيحقق نتئج إقتصادية جيدة.

وقالت يمن الحماقي، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الإستراتيجية الإقتصادية الجديدة تحتاج إمكانيات متوقعة لتنفيذها، مؤكدة أن عدم استقرار سعر الصرف السبب الرئيسي في غلاء الأسعار.

زيادة الإستثمارات الإجنبية

وتابعت أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن الواردات تزيد بشكل لا يكافي الصادرات منذ تحرير سعر الصرف، مؤكدة أنه يجب الإعتماد على زيادة الإستثمارات الإجنبية لدعم الإقتصاد.