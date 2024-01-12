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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"عمرة رجب" .. لجنة الفتوى توضح هل يوجد دليل عليها في السنة النبوية

صدى البلد

مع حلول شهر رجب في كل عام ، يبدأ الكثير من المسلمين حول العالم بالإسراع لأداء العمرة أو مايسمى بـ “ عٌمرة رجب ” من باب التقرب إلى الله كالصيام والتصدق وسائر الأعمال الصالحة التي يكثفها البعض في الأشهر الحرم ، ولكن السؤال الذي يتبادر غلى الأذهان الآن هلى ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أداها وهل يوجد دليل على ذلك ؟ . 

حكم اداء العمرة في شهر رجب 

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لم يثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – فضل خاص للعمرة في شهر رجب، أو ترغيب فيها.

وأكد «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب، وأنكرت ذلك السيدة عائشة -رضي الله عنها- وقالت: «ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط» رواه البخاري (1776) ومسلم (1255).

وذكر سند الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: «دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة، فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن، فقالت: وما يقول ؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط».

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هل كثرة الصيام في رجب بدعة 

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف ، إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي يضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة، لافتا إلى أن سيدنا النبي-صلى الله عليه وسلم-، يعظم شهر رجب وكان يصوم فيه.

وأضاف “عبد الباري”، خلال تصريحات متلفزة عبر استضافته بأحد البرامج الفضائية، “يجوز صيام شهر رجب كاملا لو لديك الاستطاعة، ويمكن الصيام يوم الاثنين والخميس، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول ثم من الأشهر الحرم وأفطر”.

وأوضح الداعية، الصيام في شهر رجب، جائز وليس بدعة، مشيرا إلى أن سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم، له حديث عن الصيام في رجب لكنه تحدث فيه عن الصيام في شعبان، حيث قال، "عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: “ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

 

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