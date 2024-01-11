خطأ شائع في الصلاة على النبي.. الإفتاء تحذر منه

كشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، عن خطأ شائع يقع فيه البعض في الصلاة على النبي محمد.

وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: أيهما أصح صل الله عليه وسلم أم صلى الله عليه وسلم ؟ أن هذا السؤال يتعلق باللغة العربية وقواعدها، مشيرا إلى أن "صل" المذكورة في الصلاة على النبي، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة (الألف اللينة).

وأضاف أن الفعل الأمر يجزم بما يجزم به فعله المضارع عند دخول أحد الجوازم عليه، لافتا إلى أن الفعل"صلى" مضارعه: "يصلي"، وعند دخول "لم" الجازمة فإنه يصبح: لم يصل أو لم تصل.

وأكمل الشيخ عويضة عثمان أن الأمر يختلف عند الصلاة على النبي بـ : صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن الفعل هنا ليس مضارعًا مجزومًا بحرف من حروف الجزم، أو أمرًا مجزومًا، ولذلك فإن اللغة تقول على أنه يبقى هكذا بدون حذف حرف العلة (الألف اللينة).

هل يجوز أن نسيد النبي في الصلاة والآذان

هل يجوز أن نسود النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة والأذان؟ ، عنها قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة والأذان، فإن الأدب في غالب المسائل مقدم على الاتباع ، لذا يجوز للعبد أن يقول وأشهد أن (سيدنا) محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في داخل الصلاة وكذلك في الأذان.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل يجوز أن نسود النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة والأذان ؟ ) ، أنه قد ألف في هذا المعنى وجمع أطرافه من كتب الأئمة الأعلام على المذاهب الأربعة ، شيخ مشايخنا السيد أحمد بن صديق الغماري، في كتاب ماتع أسماه ( تشنيف الأذان في استحباب السيادة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الإقامة والأذان ).

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

نرصد ما ذكره الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من صلاة على النبي ثابتة ومجربة عن الشيح حسن شداد -رضى الله عنه- مباشرة وهو في الروضة النبوية الشريفة عام 1416 هـ وقد قرأها لأمر هام (300) مرة ؛ فرأى النبي ﷺ يقول له : قم يا حسن قضى الله حاجتك .

وهذه هي صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، فقل: «الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ ، ضَاقَتْ حِيلَتِي ، فَاسْأَلِ الرَّحْمَنَ يَقْضِي حَاجَتِي».

ومن صيغ الصلاة على النبي مجربة ما يلي:

1- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَضْرَةِ الأَسرَارِ ، وَمَنْبَعِ الْأَنوَارِ ، مُطَهِّرِ النُّفُوسِ مِنَ الرَّزَائِلِ ، وَأَجْمَلِ مَوْلُودٍ فِي سَائِرِ الْقَبَائِلِ ، عَرُوسِ الْمَمْلَكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ ، وَإِمَامِ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ ، مُعَلِّمِ الْخَيْرِ وَأَعْلَمِ الْخَلْقِ ، وَنَاصِحِ الْأُمَّةِ ، وَمُرْشِدِهَا إِلَى الْحَقِّ ، أَكْرَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ ، وَقُطْبِ دَوَائِرِ السَّعَادَاتِ ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَقَامِهِ ، وَإِجْلَالِهِ وَإِعْظَامِهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى ، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

2- اللَّهُمَّ صَلِّ بِجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، وَسَلِّمْ بِكَافَّةِ التَّسْلِيمَاتِ ، وَبَارِكْ بِأَوْفَرِ الْبَرَكَاتِ عَلَى سَيِّدِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَالِي الْقَدْرِ فَخْرِ الْأَنْبِيَاِء ، صَلَاةً تَشْفِينِي بِهَا مِنْ أَمْرَاضِي وَأَسْقَامِي ، وَتَحْفَظُنِي بِهَا مِنْ خَلْفِي وَأَمَامِي ، وَتَغْفِرُ لِي بِهَا ذُنُوبِي وَآثَامِي ، وَتَصْرِفُ بِهَا عَنِّي هُمُومِي وَأَحْزَانِي ، وَأَرَاهُ فِي يَقَظَتِي وَمَنَامِي ، وَتُسْعِدُنِي بِهَا فِي حَيَاتِي ، وَتُكْرِمُنِي بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي ، صَلَاةً تُفْرِّجُ بِهَا عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أُمُورِ دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

3- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَزِيزِ الْمُخْتَارِ ، النَّبِيِّ السُّلْطَانِ ، النُّورِ الْأَمِينِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. هذه الصلاة لأبي السعود الجارحي.

4- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَفْتَحُ لَنَا بَابَهُ ، وَتُسْمِعُنَا لَذِيذَ خِطَابِهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ.

5- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ، وَبِجَاهِهِ عِنْدَكَ ارْزُقْنِي خَيْرَ الذُّرِّيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم. هذه الصلاة لإنجاب الذرية.