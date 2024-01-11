هل الفائدة الثابتة في حسابات التوفير ربا؟ .. علي جمعة يجيب

ورد الى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا، مضمونه: “هل الفائدة الثابتة في حسابات التوفير ربا؟”، فأجاب قائلا: “ليس ربا؛ لأن الورق بتاعنا ده غير مغطى بالذهب، ويسمى في الفقه، بالفلوس، ولا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين”.

هل أرباح دفتر التوفير في البوسطة حلال أم حرام

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها حلال شرعًا، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ الأرباح من البوسطة ؟»، أن أخذ الأرباح من البوسطة حلال لأنها عبارة عن عائد الاستثمار والمُشرِع المصري اختار أن العلاقة بين المودع والجهة التى يودع فيها سواء أكانت بنك او بوسطة علاقة استثمار فهذا حلال لا شيء فيه.. وعليه، فوضع الأموال فى البريد حلال، وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية، فيجوز ولا حرج فى ذلك.

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج الى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.