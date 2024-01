هذا ما تفعله تغيرات المناخ بـ الشباب.. تفاصيل

1/12/2024 4:01:31 AM

الجمعة 12/يناير/2024 - 04:01 ص 1/12/2024 4:01:31 AM

يتوقع العلماء أن حرارة الشمس وتغيرات المناخ لن تنحصر على تغير البشرة لتبدو أكبر سناً، بل الامر يتخطى ذلك بـ مراحل، فقد يروون أن ارتفاع منسوب مياه البحار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في هجرة الشباب بعيدًا عن السواحل، وتقدر دراستهم الجديدة أن هذا التحول قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​أعمار المجتمعات الساحلية إلى ما يصل إلى 10 سنوات بحلول عام 2100.

وسيكون هذا الاتجاه عالمي النطاق، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان المناطق الساحلية مليار شخص هذا القرن، ومن المتوقع في جميع أنحاء العالم أن يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ إلى إجبار مئات الملايين من الناس على التوجه نحو الداخل.

وقال الباحثون إن الأسوأ من ذلك هو أن هجرة سكان المناطق الساحلية من المرجح أن تكون أعلى بنسبة 5.3 إلى 18 مرة مما كان متوقعا، استنادا إلى تقديرات جديدة تمثل الهجرة غير المباشرة للأطباء وعمال الخدمة الذين من المؤكد أنهم سيتبعون المهاجرين الشباب إلى منازلهم الجديدة.



وأعرب عالم الاجتماع مات هاور، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المشارك في جامعة ولاية فلوريدا، عن أمله في أن تساعد هذه النماذج التنبؤية الجديدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للاضطرابات الحادة في الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية.

قام هاور وزملاؤه بدمج مجموعة متنوعة من البيانات الديموغرافية والتأثيرات الثانوية التي يصعب التنبؤ بها في دراستهم، ودمجوا ذلك مع نماذج مخاطر الفيضانات القياسية ونموذج الهجرة الأمريكي لكل مقاطعة على حدة.

اعتمد عملهم على 40 عامًا من أنماط الهجرة البيئية عبر الولايات المتحدة، وكتب الفريق الورقة الجديدة التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences: "يقوم العلماء عمومًا بتصوير المهاجرين المناخيين على أنهم أفراد أقل عمرًا وأقل جنسًا".

ويتوقع الباحثون أن المجتمعات الساحلية والمجتمعات الداخلية يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى التعثر بسبب هذه التحولات السكانية الهائلة، وذلك بفضل هذه التأثيرات الثانوية غير المتوقعة.