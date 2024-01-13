ثلاث مراحل لمرض الزهايمر.. تجنبه بالتشخيص البكر

مرض الزهايمر هو نوع واحد من أمراض تصلب الدماغ، ويتميز بتدهور التفكير والذاكرة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. ومع ذلك، يمكن تصنيف مرض الزهايمر وفقًا لمراحله.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن هناك مراحل ثلاثة رئيسية لمرض الزهايمر

المرحلة المبكرة (الخفيفة): في هذه المرحلة، يكون التأثير على الذاكرة والتفكير طفيفًا وغير واضح. يمكن أن تظهر بعض الأعراض مثل النسيان العابر وصعوبة في تذكر الأسماء والكلمات. قد يلاحظ الشخص المصاب بتحسن في أداء المهام اليومية والاجتماعية.

المرحلة المتوسطة (المتوسطة): يزداد تدهور الذاكرة والتفكير في هذه المرحلة. يمكن أن ينسى الشخص أعضاء عائلته وأصدقائه المقربين وقد يواجه صعوبة في التعرف على الأماكن المألوفة. قد يظهر أيضًا تغيرات في السلوك والشخصية، مثل الاضطرابات النومية والقلق والاكتئاب.

المرحلة المتأخرة (الشديدة): في هذه المرحلة، يكون التأثير على الذاكرة والتفكير كبيرًا جدًا. يصبح الشخص غير قادر على التعرف على الأشخاص المألوفين ويفقد القدرة على التحدث والحركة بشكل منتظم. يحتاج الشخص في هذه المرحلة إلى رعاية ومساعدة شاملة للقيام بالأنشطة اليومية الأساسية.

مع تقدم الزمن، تتطور أعراض مرض الزهايمر وتتفاقم، من المهم أن يتم تشخيص المرض والبدء في العلاج في أقرب وقت ممكن لتوفير أفضل جودة للحياة للمصابين بالمرض وللمساعدة في إدارة الأعراض.