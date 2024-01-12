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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يظهر في مران الأهلي | صور

مران الاهلي
مران الاهلي

حرص محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، على زيارة تدريبات القلعة الحمراء على هامش وجوده في القاهرة.

وحضر محمد شريف تدريبات الأهلي التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، وحرص على التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي النادي الأهلي.

استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي ‏منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في ‏الإمارات، ‏مستغلًا عدم مشاركته في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب ‏الوطني الأول ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.‏

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