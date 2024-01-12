محمد شريف يظهر في مران الأهلي | صور

حرص محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، على زيارة تدريبات القلعة الحمراء على هامش وجوده في القاهرة.

وحضر محمد شريف تدريبات الأهلي التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، وحرص على التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي النادي الأهلي.

استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي ‏منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في ‏الإمارات، ‏مستغلًا عدم مشاركته في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب ‏الوطني الأول ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.‏