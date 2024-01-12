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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب نتنياهو: نقل أدوية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة

صدى البلد

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه سيتم نقل الأدوية الحيوية إلى الرهائن في غزة خلال الأيام المقبلة.

وأشار مكتب نتنياهو في بيان مساء الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم أدوية حيوية للرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستسهل عملية النقل.

ويعتقد أن 132 رهينة لدى حماس أسرتهم المقاومة الفلسطينية في هجومها في السابع من أكتوبر الماضي خلال عملية طوفان الأقصى التي استهدفت مستوطنات غلاف غزة، وأطلق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر.

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