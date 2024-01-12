برلماني: لجان مجلسي النواب والشيوخ تعكف على دراسة الاستفادة من المدن الجديدة

قال النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت تطورا على مستوى البنية التحتية والمشاريع خاصه التطوير العقاري.

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج عقار مصر المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي طاهر حمدي، أن الدولة فكرت في الاستفادة من التطوير العقاري من خلال عدد من الطرق منها الاستثمار غير المباشر من خلال طرح أسهم وهو الاستثمار في العقارات من خلال البورصات.

تسعير وتسجيل العقارات

وأوضح النائب البرلماني، أن الفترة الماضية كان هناك مشكلتين وهما تسجيل العقارات والتسعير العادل لها.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ تعكف على دراسة الطرق المناسبة للاستفادة من المدن الجديدة.