أمم أفريقيا.. تعرف على حكم مباراة مصر وموزمبيق

استقر الاتحاد الأفريقي كاف، على تعيين الموريتاني دحان بيدا حكماً لمباراة مصر وموزمبيق، في الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الموريتاني دحان بيدة يُدير مباراة مصر وموزمبيق 🇪🇬"

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولي أمام منتخب موزمبيق، في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مع منتخب غانا بالإضافة إلى منتخب موزمبيق ومنتخب الرأس الأخضر كاب فردي.

مباريات مصر في دور المجموعات بأمم أفريقيا

1- مصر × موزمبيق: الأحد 14 يناير

2- مصر × غانا: الخميس 18 يناير

3- كاب فيردي × مصر: الإثنين 22 يناير